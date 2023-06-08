ВСУ атаковали российское село Вязовое с помощью дронов-камикадзе

Белгородский губернатор Гладков сообщил об атаке села Вязовое дронами-камикадзе

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали российское село Вязовое в Белгородской области с помощью дронов-камикадзе. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram.

В результате атаки со стороны Украины есть пострадавший, отметил глава области. Мужчина получил осколочные ранения во время выпаса скота. Пострадавший самостоятельно добрался до больницы.

Помимо того, добавил губернатор, атаке также подверглось село Староселье, где целью оказался инфраструктурный объект связи. На место выехали оперативные службы.

Ранее губернатор Вячеслав Гладков заявил, что ВСУ обстреляли Шебекино во время его поездки в город. Власти продолжают общаться с местными, которые отказываются временно переселиться в безопасные районы региона, чтобы уговорить их сделать это, добавил Гладков.

19 октября 2022 года президент России Владимир Путин ввел в восьми приграничных регионах страны, в том числе в Белгородской области, средний уровень реагирования. Это предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объектах.