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18:24, 8 июня 2023Россия

Кириенко посетил зону затопления в Херсонской области

Первый замглавы АП Кириенко посетил зону затопления в Херсонской области

Фото: Telegram-канал WarGonzo

Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко посетил населенные пункты Херсонской области, пострадавшие после разрушения плотины Каховской ГЭС. Об этом сообщает WarGonzo.

Уточняется, что он уже побывал в Алешках, Голой Пристани и других пунктах, пострадавших от наводнения. «Все эти дни с момента катастрофы по территории, где проводится эвакуация, по-прежнему наносятся удары артиллерии Вооруженных сил Украины», — говорится в сообщении.

Член Центрального штаба «Народного фронта» Игорь Кастюкевич рассказал, что пункты временного размещения (ПВР) в Скадовске, Железном порту продолжают заполняться людьми, которых эвакуируют из зоны затопления. По его словам, Кириенко прибыл в один из ПВР, чтобы узнать, как проходит эвакуация людей и какая помощь требуется.

Каховская ГЭС была частично разрушена в ночь на 6 июня после обстрелов со стороны Украины. В результате произошел неконтролируемый сброс воды из Каховского водохранилища, несколько населенных пунктов оказались подтоплены.

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    Варвара Кошечкина
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