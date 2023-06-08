Американский генерал перечислил состоявшиеся сверхдержавы

Американский генерал Милли: США, КНР и Россия являются сверхдержавами многополярного мира

В настоящий момент на политической карте мира состоявшимися сверхдержавами многополярного мира являются США, КНР и Россия. Об этом заявил председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли во время выступления в Национальном университете обороны, сообщает ТАСС.

«Сейчас становится все более очевидным, что мы действительно находимся в многополярной международной среде, где есть как минимум три сверхдержавы — США, Китай и Россия», — перечислил высокопоставленный генерал.

Ранее Милли заявил, что США и Китай соперничают друг с другом и, вероятно, находятся в состоянии конфронтации, однако конфликта между двумя государствами нет. Он также указал на важность контактов Пекина и Вашингтона. «Мы определенно точно находимся в состоянии соперничества, вероятно, в стадии конфронтации, однако у нас еще нет конфликта», — уточнил он.