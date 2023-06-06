Американский генерал назвал путь избежать войны между Китаем и США

Генерал ВС США Милли: Вашингтон и КНР находятся в состоянии конфронтации, но не конфликта

США и Китай соперничают друг с другом и, вероятно, находятся в состоянии конфронтации, однако конфликта между двумя государствами нет, заявил председатель Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил (ВС) США генерал Марк Милли в интервью телеканалу CNN.

Военный указал на важность контактов Пекина и Вашингтона. «Мы определенно точно находимся в состоянии соперничества, вероятно, в стадии конфронтации, однако у нас еще нет конфликта», — уточнил он.

Милли считает, что война между США и КНР не является неизбежной. «Для этого необходимо, чтобы страны общались друг с другом и стремились к деэскалации в кризисные времена», — указал он. Кроме того, нужно сохранять статус-кво состояния соперничества, назвал путь избежать войны генерал.

Ранее глава Белого дома Джо Байден заявил, что Вашингтон готов к «жесткой конкуренции» с Китаем и параллельно с этим настроен на совместную работу.