«Укргидроэнерго»: уровень воды в Каховском водохранилище достиг критической отметки

Генеральный директор «Укргидроэнерго» Игорь Сирота заявил, что уровень воды в Каховском водохранилище достиг критической отметки. Его слова приводит РИА Новости.

По словам гендиректора компании, для населенных пунктов прекращен водозабор. Половина станции на данный момент полностью находится под водой, вторая часть затоплена на 70 процентов.

«Земляная вставка между шлюзом и станцией тоже вся под водой и подлежит размыву. Уровень воды в Каховском водохранилище — 12.50. Это критический уровень. Это ниже мертвой точки 12.70, когда мы уже не можем осуществлять водозабор в населенные пункты», — заявил Сирота.

Каховская ГЭС в Херсонской области была частично разрушена в ночь на 6 июня. В результате произошел неконтролируемый сброс воды из Каховского водохранилища. Произошедшее назвали терактом и подчеркнули необходимость изучить последствия.