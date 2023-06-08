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16:53, 8 июня 2023Путешествия

В Абхазии в 20 раз увеличили штраф для гуляющих по улицам оголенных туристов

Власти Абхазии в 20 раз увеличили штраф за нахождение в общественных местах в купальнике

Фото: «Лента.ру»

Народное Собрание Абхазии решило увеличить в 20 раз штраф за нахождение в общественных местах в купальниках или обнаженном виде. Об этом сообщает «Интерфакс» в четверг, 8 июня.

Согласно принятому властями постановлению, теперь гуляющие по улицам оголенные туристы и местные жители будут платить шесть тысяч рублей за нарушение закона. Отмечается, что таким образом будет улучшаться и качество отдыха в стране.

Прежде подобное правонарушение предусматривало штраф в размере 300 рублей. Изменения вступят в силу с 1 августа. Туристов и жителей оповестят об этом заранее с помощью информационных стендов.

Ранее сообщалось, что отдых в отелях Абхазии, которая считается самой доступной страной для отпуска у моря, стал еще дешевле для россиян. По словам экспертов, причиной такого предложения послужила относительно невысокая загруженность отелей.

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    Зарина Дзагоева
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