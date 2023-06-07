Самая доступная страна для отдыха у моря стала еще дешевле для россиян

В АТОР рассказали, что отели Абхазии снизили цены в июне на 30 процентов

Отдых в отелях Абхазии, которая считается самой доступной страной для отпуска у моря, стал еще дешевле для россиян. В Ассоциации туроператоров России (АТОР) рассказали, что скидки на размещение в июне доходят до 30 процентов.

По словам экспертов, причиной такого предложения стала относительно невысокая загруженность отелей. Туроператоры отмечают, что из-за прохладной погоды в мае и начале июня туры в Абхазию продаются хуже. Как следствие, 70 процентов местных отелей, по данным туроператора «Дельфин», столкнулись с невысокой заполняемостью.

«В этом сезоне начало июня выдалось нежарким, море не успело прогреться. В этих условиях отели снижают цены. В среднем на 30 процентов», — поделились в пресс-службе национального туроператора АЛЕАН.

Тем временем представители туроператора FUN&SUN отметили, что такие предложения носят краткосрочный характер и вряд ли будут актуальны, когда на абхазских курортах установится летнее тепло.

Ранее эксперты АТОР назвали Абхазию самой дешевой страной для отдыха у моря. По их данным, стоимость путевок стартовала от 51,7 тысячи рублей на двоих. В эту сумму входили перелет и проживание в трехзвездочном отеле с завтраками.