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15:44, 8 июня 2023Бывший СССР

Украина запросила помощь НАТО в связи с разрушением дамбы Каховской ГЭС

ТАСС: Украина запросила гуманитарную помощь НАТО в связи с разрушением дамбы Каховской ГЭС

Фото: Vladyslav Musiienko / Reuters

Украина запросила гуманитарную помощь НАТО в связи с разрушением дамбы Каховской гидроэлектростанции (ГЭС). Об этом со ссылкой на дипломатический источник в Брюсселе сообщает ТАСС.

Уточняется, что на заседании комиссии НАТО — Украина, проходящем 8 июня на уровне послов в Брюсселе, Киев призвал все страны Североатлантического альянса «оказать срочную гуманитарную помощь» республике. По словам источника, при этом украинская сторона «продолжает настаивать, что разрушение дамбы произошло исключительно в результате действий России».

О повреждении Каховской ГЭС стало известно 6 июня. В результате многочисленных ударов пострадала опора плотины, после чего началось затопление окружающих территорий. Мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев назвал произошедшее терактом.

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    Алевтина Запольская
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