Оценена готовность российских дорог к запуску беспилотных такси

В Госавтоинспекции заявили о неготовности российских дорог к запуску такси без водителей

Российские дороги пока не готовы к запуску по ним полностью беспилотных такси. Готовность страны к массовому внедрению машин без водителей оценил замначальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения (ГУОБДД) МВД России Олег Понарьин, пишет ТАСС.

В ведомстве отметили, что сейчас полностью беспилотных транспортных средств — единицы. По словам Понарьина, в России еще нет ни соответствующих законов, ни инфраструктуры и технических решений. Поэтому корректнее было бы говорить о высокоавтоматизированных машинах, а не о беспилотниках, подчеркнул эксперт.

Ранее Яндекс в тестовом режиме запустил роботизированное такси в Москве. Новые машины с пассажирами начали тестировать на дорогах общего пользования. Раньше всего возможность проехать на таком такси появилась у жителей района Ясенево.

Автомобили без водителя будут управляться с помощью искусственного интеллекта. Машины будет ездить между 40 точками по всему району. В «Яндексе» уточнили, что попробовать беспилотное такси смогут пользователи от 18 лет, которые ранее подали заявку на сайте проекта.