Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
18:51, 8 июня 2023Экономика

Товарооборот России с одной страной вырос

Мишустин: товарооборот России и Казахстана вырос в 2023 году на 9%, до 716 млрд рублей
Михаил Мишустин

Михаил Мишустин. Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Товарооборот России и Казахстана за первые четыре месяца 2023 года вырос к аналогичному периоду прошлого года на девять процентов, составив почти 716 миллиардов рублей. Об этом глава правительства РФ Михаил Мишустин рассказал на встрече с премьер-министром Казахстана Алиханом Смаиловым, сообщает РИА Новости.

Мишустин напомнил, что в прошлом году российско-казахстанский товарооборот вышел на рекордный уровень в 2 триллиона рублей. По его словам, сейчас нужно «ускорить создание новых производственных цепочек в промышленности, в машиностроении, в энергетике, в транспортной инфраструктуре», а основу для этого создает взаимодополняемость экономических, производственных и технологических потенциалов двух стран.

Смаилов, в свою очередь, отметил, что республика готова реализовывать новые инновационные промышленные проекты и что у стран около ста кооперационных проектов в сфере промышленности на сумму более 22 миллиардов долларов.

«Накопленный объем прямых инвестиций из России в Казахстан в последние 17 лет достиг порядка 20 миллиардов долларов. В свою очередь, казахстанские инвестиции составили порядка 6 миллиардов долларов», — сообщил казахстанский политик.

Ранее Bloomberg со ссылкой на вице-премьера Казахстана Серика Жумангарина написал, что Китай в течение нескольких лет обгонит Россию, заняв позицию главного торгового партнера Казахстана. По данным Бюро национальной статистики страны, в 2022 году китайско-казахстанская торговля выросла на треть, приблизившись к 24 миллиардам долларов, что на два миллиарда долларов меньше, чем объемы торговли с Россией.

Что думаешь? Оцени!
    Дмитрий Воронин
    Обсудить
    Последние новости
    В США рассказали о потерях ВСУ при контрнаступлении
    Представившийся полицейским убедил российскую пенсионерку выкинуть деньги в окно
    Стало известно о выступлениях призванного в армию хоккеиста Федотова
    Путину доложили о ситуации на запорожском направлении
    Премьер-министр Великобритании отказался тратить время на Дональда Трампа
    Товарооборот России с одной страной вырос
    Бывший муж Бородиной назвал главный урок брака с ней
    Молчание Киева на фоне начала контрнаступления объяснили
    Врач перечислила россиянкам самые опасные бьюти-процедуры
    На Украине обратились в ЕСПЧ из-за разрушения Каховской ГЭС
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.