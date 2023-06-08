Товарооборот России с одной страной вырос

Мишустин: товарооборот России и Казахстана вырос в 2023 году на 9%, до 716 млрд рублей

Товарооборот России и Казахстана за первые четыре месяца 2023 года вырос к аналогичному периоду прошлого года на девять процентов, составив почти 716 миллиардов рублей. Об этом глава правительства РФ Михаил Мишустин рассказал на встрече с премьер-министром Казахстана Алиханом Смаиловым, сообщает РИА Новости.

Мишустин напомнил, что в прошлом году российско-казахстанский товарооборот вышел на рекордный уровень в 2 триллиона рублей. По его словам, сейчас нужно «ускорить создание новых производственных цепочек в промышленности, в машиностроении, в энергетике, в транспортной инфраструктуре», а основу для этого создает взаимодополняемость экономических, производственных и технологических потенциалов двух стран.

Смаилов, в свою очередь, отметил, что республика готова реализовывать новые инновационные промышленные проекты и что у стран около ста кооперационных проектов в сфере промышленности на сумму более 22 миллиардов долларов.

«Накопленный объем прямых инвестиций из России в Казахстан в последние 17 лет достиг порядка 20 миллиардов долларов. В свою очередь, казахстанские инвестиции составили порядка 6 миллиардов долларов», — сообщил казахстанский политик.

Ранее Bloomberg со ссылкой на вице-премьера Казахстана Серика Жумангарина написал, что Китай в течение нескольких лет обгонит Россию, заняв позицию главного торгового партнера Казахстана. По данным Бюро национальной статистики страны, в 2022 году китайско-казахстанская торговля выросла на треть, приблизившись к 24 миллиардам долларов, что на два миллиарда долларов меньше, чем объемы торговли с Россией.