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13:54, 8 июня 2023Интернет и СМИ

80-летняя телеведущая предложила необычный способ просмотра порно

Телеведущая Джой Бехар: очки дополненной реальности подходят только для просмотра порно

Фото: Annie Spratt / Unsplash

Американская ведущая и актриса Джой Бехар назвала необычный способ просмотра порно. В эпизоде выпуска шоу The View, опубликованном на YouTube, она предложила использовать для этого очки дополненной и виртуальной реальности.

В выпуске 80-летняя Джой Бехар вместе с актрисой и телеведущей Вупи Голдберг обсуждали очки смешанной реальности Apple Vision Pro. Бехар выразила сомнение в пользе этого продукта. «Мне кажется, единственное, для чего это подходит, — это для порно», — высказалась она. Ведущая предположила, что с их помощью она могла бы представить себя в постели с кем угодно, например, с актером Джорджем Клуни.

Джой также отметила, что она в целом выступает против подобных технологий. «Так мы становимся более одинокими. Больше времени проводим наедине с собой», — высказалась ведущая. Голдберг возразила и напомнила Бехар, что она также не признавала вышедший в 2007 году iPhone, однако со временем начала пользоваться им и другими гаджетами от Apple. «Я сопротивляюсь изо всех сил. И все же я привязана к этому», — ответила Джой.

Гарнитура виртуальной и дополненной реальности Apple Vision Pro была представлена на ежегодной конференции разработчиков Worldwide Developers Conference 2023 (WWDC 2023). Внешне очки напоминают маску для лыжного спорта с датчиками на корпусе. С их помощью пользователь оказывается в трехмерном виртуальном пространстве. Как утверждает компания, аксессуар можно считать будущим компьютерных технологий.

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    Мария Большакова
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