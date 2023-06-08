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05:23, 8 июня 2023Россия

Российские артиллеристы применили «огневое прочесывание» в зоне СВО

МО РФ: артиллеристы ЦВО на краснолиманском направлении применили «огневое прочесывание»

Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press

Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» Центрального военного округа (ЦВО) применили метод «огневого прочесывания» в ходе удара по Вооруженным силам Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.

По словам собеседника агентства, российские разведчики передали координаты местоположения противника военнослужащим ЦВО, артиллеристы прибыли в район боевого применения для удара по противнику.

В военном ведомстве пояснили, что метод «огневого прочесывания» позволяет нанести значительный урон противнику или уничтожить его силы на участке местности.

Ранее сообщалось, что авиация Воздушно-космических сил России нанесла групповой ракетный удар по одному из центров принятия решений ВСУ. В Минобороны уточнили, что в ходе вылета военные поразили объект противника высокоточным оружием большой дальности.

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    Марина Совина
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