Российские артиллеристы применили «огневое прочесывание» в зоне СВО

МО РФ: артиллеристы ЦВО на краснолиманском направлении применили «огневое прочесывание»

Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» Центрального военного округа (ЦВО) применили метод «огневого прочесывания» в ходе удара по Вооруженным силам Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.

По словам собеседника агентства, российские разведчики передали координаты местоположения противника военнослужащим ЦВО, артиллеристы прибыли в район боевого применения для удара по противнику.

В военном ведомстве пояснили, что метод «огневого прочесывания» позволяет нанести значительный урон противнику или уничтожить его силы на участке местности.

Ранее сообщалось, что авиация Воздушно-космических сил России нанесла групповой ракетный удар по одному из центров принятия решений ВСУ. В Минобороны уточнили, что в ходе вылета военные поразили объект противника высокоточным оружием большой дальности.