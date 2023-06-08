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02:15, 8 июня 2023Экономика

Эксперты заявили о росте оптовых цен на топливо в России

«Ъ»: оптовые цены на топливо в России продолжают расти

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Оптовые цены на топливо в России продолжают расти. В частности, АИ-95 снова обновил свой ценовой исторический максимум, а АИ-92 подорожал до максимума с октября прошлого года, пишет «Коммерсантъ».

При этом биржевая стоимость топлива продолжает расти из-за нехватки предложения и планов правительства по сокращению демпфера. По словам экспертов, нефтекомпании не успели полностью восстановить производство после ремонтной кампании.

Так, бензины АИ-92 и АИ-95 подорожали 7 июня на СПбМТСБ на 1,2 процента и 0,8 процента, до 55 тысяч и 62,3 тысячи рублей за тонну соответственно. К слову, бензин подорожал и на заправках. Как заявил Росстат, за неделю средняя розничная цена выросла на 0,3 процента.

В конце мая сообщалось, что за последний месяц на АЗС в пяти регионах России общественники заметили рост цен на бензин, сжиженный углеводородный газ и дизель — среди них Свердловская, Астраханская, Тюменская, Оренбургская области и Карачаево-Черкесия

В связи с этим организация обратилась в региональное отделение Федеральной антимонопольной службы с просьбой проверить законность такого скачка цен. С начала мая также повысилась стоимость бензина на заправках в Нижегородской, Саратовской, Ленинградской областях, а также на Дальнем Востоке, также сообщили специалисты.
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    Марина Совина
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