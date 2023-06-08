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12:17, 8 июня 2023Мир

В Испании указали на давление со стороны Украины ради военных поставок

El País: Нидерланды и Украина попытались надавить на Испанию ради поставок ПВО Patriot

Фото: Outisnn / Wikimedia

Нидерланды и Украина попытались надавить на Испанию ради поставок систем противовоздушной обороны (ПВО) Patriot, пишет газета El País.

В материале указано, что во время встречи с главой испанского правительства Педро Санчесом президент Украины Владимир Зеленский затронул соответствующую тему. Помимо этого, аналогичный разговор состоялся между премьером Нидерландов Марком Рютте и президентом Турции Тайипом Эрдоганом.

Отмечается, что испанская сторона могла бы передать Киеву батарею, которая сейчас располагается в Турции. Тем не менее турецкий лидер заинтересован в том, чтобы военная техника оставалась в республике до 31 декабря 2023 года.

Ранее на Украине пожаловались на слабость средств ПВО. Системы не могут покрыть всю территорию страны, более того, поступающая техника недолговечна, заявил спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат.

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    Виктория Кондратьева
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