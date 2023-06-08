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11:21, 8 июня 2023Россия

Путин заявил о поддержке Россией права каждого народа на самобытность

Президент Путин заявил, что Россия поддерживает право каждого народа на самобытность

Фото: Sputnik / Mikhail Klimentyev / Kremlin / Reuters

Россия поддерживает права каждого народа на сохранение своей самобытности, заявил президент Владимир Путин. Его слова в четверг, 8 июня, приводит ТАСС.

«Поддерживаем права каждого народа, каждой страны, каждой уникальной цивилизации на всех континентах на сохранение своей самобытности, обеспечение преемственности поколений, сохранение традиционных духовно-нравственных ценностей», — отметил глава государства.

Он также подчеркнул, что Россия считает недопустимым грубое навязывание извне чужих шаблонов в образовании и воспитании. Страна готова щедро делиться достижениями отечественной педагогики, которые предопределили научное и технологическое развитие страны, добавил президент.

В мае Путин на заседании совета по межнациональным отношениям сказал, что попытки разобщить русский и финно-угорские народы будут обречены на провал.

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    Евгения Куликова
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