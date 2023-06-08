Путин заявил о поддержке Россией права каждого народа на самобытность
Россия поддерживает права каждого народа на сохранение своей самобытности, заявил президент Владимир Путин. Его слова в четверг, 8 июня, приводит ТАСС.
«Поддерживаем права каждого народа, каждой страны, каждой уникальной цивилизации на всех континентах на сохранение своей самобытности, обеспечение преемственности поколений, сохранение традиционных духовно-нравственных ценностей», — отметил глава государства.
Он также подчеркнул, что Россия считает недопустимым грубое навязывание извне чужих шаблонов в образовании и воспитании. Страна готова щедро делиться достижениями отечественной педагогики, которые предопределили научное и технологическое развитие страны, добавил президент.
В мае Путин на заседании совета по межнациональным отношениям сказал, что попытки разобщить русский и финно-угорские народы будут обречены на провал.