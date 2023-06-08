Путин заявил о поддержке Россией права каждого народа на самобытность

Президент Путин заявил, что Россия поддерживает право каждого народа на самобытность

Россия поддерживает права каждого народа на сохранение своей самобытности, заявил президент Владимир Путин. Его слова в четверг, 8 июня, приводит ТАСС.

«Поддерживаем права каждого народа, каждой страны, каждой уникальной цивилизации на всех континентах на сохранение своей самобытности, обеспечение преемственности поколений, сохранение традиционных духовно-нравственных ценностей», — отметил глава государства.

Он также подчеркнул, что Россия считает недопустимым грубое навязывание извне чужих шаблонов в образовании и воспитании. Страна готова щедро делиться достижениями отечественной педагогики, которые предопределили научное и технологическое развитие страны, добавил президент.

В мае Путин на заседании совета по межнациональным отношениям сказал, что попытки разобщить русский и финно-угорские народы будут обречены на провал.