Избиения, угрозы расстрелом, кража танков. Подполковник обвинил ЧВК «Вагнер» в пытках солдат и конфликте с армией России

Российский подполковник записал видеообращение и обвинил бойцов ЧВК «Вагнер» в пытках

Российский подполковник, командир 72-й мотострелковой бригады Роман Винивитин записал видеообращение, в котором обвинил сотрудников частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» в незаконном задержании и пытках.

Из видеообращения подполковника Винивитина следует, что конфликт с ЧВК «Вагнер» начался в тот момент, когда он объезжал свои подразделения и передовые порядки.

Я объезжал свои подразделения и передовые порядки, путь мне преградили сотрудники ЧВК. Для этого не было оснований. Терпеть это я как боевой офицер не собирался. В результате сотрудники «Вагнера» были разоружены и отправлены в известном направлении: на *** они были посланы Роман Винивитин подполковник

После этого, по словам офицера, сотрудники ЧВК взяли его в плен и держали в подвале, где «издевались так, как не издевался бы любой озлобленный русский солдат над пленным солдатом ВСУ».

«Меня избили, не давали спать, три раза за ночь меня просто выволакивали из подвала и пытались расстрелять. Видео с моим допросом — это результат давления», — отметил он.

Подполковник заявил, что его подчиненные не минировали пути отхода подразделений «Вагнера» из Артемовска.

«Это не тылы "Вагнера", это зона ответственности 72-й бригады. Данное заявление — это продукт воспаленного сознания пиар-службы "Вагнера" и попытка атаки на руководство МО», — заявил Винивитин.

Винивитин обвинил ЧВК «Вагнер» в краже танков и угрозах в адрес солдат Российской армии

Офицер утверждает, что напряженные отношения с представителями ЧВК возникли у военнослужащих его бригады с первых дней после ее переброски на артемовское направление. По словам офицера, бойцами «Вагнера» были похищены два танка Т-80, четыре пушки, а также автомобиль «КамАЗ» и БМП.

Был случай, связанный с угрозой физической расправой над бойцами роты РЭБ, которых обещали окружить и «обнулить» только за то, что они работали не так, как хотелось «Вагнеру». Был похищен старшина одного из наших батальонов, его мучили, истязали, брызгали в глаза кислотой, обливали бензином. Был похищен начальник штаба, которого избили и выбросили связанным в районе боевых действий Роман Винивитин подполковник

Подполковник добавил, что также были случаи, когда солдат похищали и пытались поменять их на боеприпасы.

Кроме того, он утверждает, что в апреле-мае российские военные на его участке ответственности обсуждали ситуацию, когда солдата из соседнего соединения якобы «опустили», и тот от безвыходности совершил суицид.

На момент написания заметки основатель ЧВК Вагнер Евгений Пригожин не прокомментировал обвинения Винивитина.

О задержании российского офицера стало известно ранее от пресс-службы ЧВК

Пресс-служба основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина 4 июня опубликовала видео с подполковником, на котором офицер признался, что разоружил группу быстрого реагирования «Вагнера», а затем отдал приказ обстрелять военный «Урал» с бойцами частной военной компании.

В том видео подполковник, на лице которого можно разглядеть травмы, заявил, что отдал свой приказ «из-за личной неприязни». На вопрос, как можно охарактеризовать его действия, он после долгой паузы ответил: «Виноват».

Также пресс-служба Евгения Пригожина распространила рапорт, согласно которому военнослужащие Министерства обороны России заминировали пути отхода бойцов ЧВК из Артемовска (Бахмута). Когда же бойцы ЧВК приехали на разминирование, как утверждается, их обстреляли со стороны позиций российских Вооруженных сил. Среди задержанных российских военных оказался командир 72-й мотострелковой бригады, утверждалось в документе.