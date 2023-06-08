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12:03, 8 июня 2023Силовые структуры

Российские пограничники посадили дрон ВСУ около Новой Таволжанки

Mash: белгородские пограничники посадили разведывательный дрон ВСУ около Новой Таволжанки

Фото: Telegram-канал Mash

Белгородские пограничники посадили разведывательный дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) около Новой Таволжанки. Об этом в четверг, 8 июня, сообщает Telegram-канал Mash.

По предварительным данным, ВСУ запустили дрон ночью из села Огурцово Харьковской области. При помощи системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) устройство было остановлено. Оно упало в поле, никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что бойцы спецназа нашли брошенный диверсантами танк Т-72 на границе в Белгородской области.

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    Илона Палей
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