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15:55, 8 июня 2023Россия

Последствия обстрела Шебекино со стороны ВСУ сняли на видео

RT опубликовал видео с последствиями обстрела города Шебекино в Белгородской области

Последствия обстрелов города Шебекино в Белгородской области со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) попали на видео. Запись публикует Telegram-канал RT.

На кадрах, снятых очевидцами, запечатлены жилые дома с выбитыми окнами и показана обстановка в квартире, поврежденной в результате обстрела. Комнаты помещения усыпаны осколками, в одной из них выбита оконная рама.

Ранее губернатор российского приграничного региона Вячеслав Гладков заявил, что за 7 июня ВСУ выпустили 345 единиц различных боеприпасов по Шебекинскому городскому округу, зафиксировано 18 сбросов взрывных устройств с беспилотных летательных аппаратов. Гостиница и несколько промышленных предприятий в Шебекино получили повреждения.

19 октября 2022 года президент России Владимир Путин ввел в восьми приграничных регионах страны, в том числе в Белгородской области, средний уровень реагирования. Это предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объектах.

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    Варвара Родикова
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