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13:26, 8 июня 2023Мир

Песков оценил достоверность данных ЦРУ о подрыве «Северных потоков»

Песков: нельзя подтвердить, что ЦРУ знало о планах Украины подорвать «Северные потоки»

Фото: Danish Defence Command / Reuters

Нельзя подтвердить, что ЦРУ знало о планах Украины подорвать «Северные потоки». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил, насколько достоверны сообщения о таких данных у Вашингтона, передает РИА Новости.

«Мы не знаем, насколько подобные публикации соответствуют действительности, но то, что там дело нечисто, по-моему, ни у кого вопросов не вызывает», — сказал он.

По его словам, все остальные детали должны быть обязательно выявлены в ходе прозрачного международного срочного расследования, которого сейчас не происходит. К любым попыткам расследования российская сторона не допускается, напомнил представитель Кремля.

Ранее The Washington Post опубликовало статью, в которой утверждалось, что Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США располагало сведениями о планах Украины по подрыву «Северных потоков». По данным газеты, о планах украинских военных провести скрытую атаку администрация президента США Джо Байдена узнала за три месяца до диверсии.

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    Виктория Кондратьева
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