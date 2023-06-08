Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
09:08, 8 июня 2023Силовые структуры

Мужчину признали виновным в убийстве семьи из Воронежской области

В Воронеже присяжные признали мужчину виновным в убийстве и нападении на отдел полиции

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

В Воронеже коллегия присяжных признала 55-летнего Виктора Мирского виновным в тройном убийстве и нападении на отдел полиции в Лисках. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя прокуратуры по Воронежской области.

Представленных обвинителями доказательств оказалось достаточно для признания подсудимого виновным «по всем эпизодам инкриминируемых деяний, а также не заслуживающим снисхождения».

«Теперь суду предстоит вынести приговор», — сообщили в прокуратуре.

Ранее сообщалось, что подозреваемый в нападении на отдел полиции в Лисках Воронежской области и расправе над женщиной и двумя детьми Мирский собирался устроить побоище на похоронах убитых. Он регулярно тренировался и даже оборудовал тир с мишенями и манекенами в заброшенном доме.

16 сентября 2021 года вооруженный и одетый в военную форму и бронежилет Виктор Мирский подъехал к зданию ОМВД и открыл огонь. Спустя некоторое время ему удалось проникнуть в здание и привести там в действие взрывное устройство. Позже выяснилось, что до нападения на отделение полиции преступник убил 59-летнюю Гулистан Ибрагимову и двоих ее детей из-за бытового конфликта.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости
    Россия подняла истребители для атак по ВСУ в Запорожье
    Банки Казахстана начали отказываться принимать платежи из России
    Две европейские страны решили закупить больше нефти по российскому трубопроводу
    После конфликта с участием Понасенкова возбудили уголовное дело
    Мужчина избил молодых людей в автобусе и попал на видео
    Под Петербургом школьница выпила из бутылки незнакомца и попала в реанимацию
    Минобороны показало видео уничтожения дроном-камикадзе радара ЗРК IRIS-T
    Ожирение мышц связали со снижением умственных способностей
    Vans и The North Face закроют магазины в России
    Пугавший россиян уголовной ответственностью житель Москвы предстанет перед судом
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.