Мужчину признали виновным в убийстве семьи из Воронежской области

В Воронеже присяжные признали мужчину виновным в убийстве и нападении на отдел полиции

В Воронеже коллегия присяжных признала 55-летнего Виктора Мирского виновным в тройном убийстве и нападении на отдел полиции в Лисках. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя прокуратуры по Воронежской области.

Представленных обвинителями доказательств оказалось достаточно для признания подсудимого виновным «по всем эпизодам инкриминируемых деяний, а также не заслуживающим снисхождения».

«Теперь суду предстоит вынести приговор», — сообщили в прокуратуре.

Ранее сообщалось, что подозреваемый в нападении на отдел полиции в Лисках Воронежской области и расправе над женщиной и двумя детьми Мирский собирался устроить побоище на похоронах убитых. Он регулярно тренировался и даже оборудовал тир с мишенями и манекенами в заброшенном доме.

16 сентября 2021 года вооруженный и одетый в военную форму и бронежилет Виктор Мирский подъехал к зданию ОМВД и открыл огонь. Спустя некоторое время ему удалось проникнуть в здание и привести там в действие взрывное устройство. Позже выяснилось, что до нападения на отделение полиции преступник убил 59-летнюю Гулистан Ибрагимову и двоих ее детей из-за бытового конфликта.