Путин пообещал написать письмо бойцам в зону СВО

Президент России Путин пообещал написать письмо военнослужащим в зону СВО

Президент России Владимир Путин пообещал написать письмо военнослужащим в зону специальной военной операции (СВО). Об этом во время встречи с главой Орловской области Андреем Клычковым заявил глава государства, его цитирует ТАСС.

«Если вы буквально пару слов напишете ребятам [в зону СВО], я обязуюсь передать им лично. Для них это будет большим подарком», — сказал орловский губернатор. Путин согласился на это и заявил, что с удовольствием напишет письмо.

Президент также добавил, что на бойцах, служащих в зоне спецоперации, держится вся страна.

Ранее Путин поговорил с выведшим из-под обстрела сослуживцев участником СВО Юрием Жулановым. Разговор состоялся в донецком госпитале, где мужчина проходит лечение. По словам военного, глава государства интересовался подробностями произошедшего, а также его состоянием и медицинским обеспечением.