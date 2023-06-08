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13:13, 8 июня 2023Россия

В Кремле рассказали об оценке Путиным работы Собянина на посту мэра Москвы

Песков: Путин высоко оценивает работу Собянина на посту мэра Москвы

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Президент России Владимир Путин высоко оценивает деятельность мэра Москвы Сергея Собянина. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Его слова приводит РИА Новости.

В связи с этим поддержка президентом кандидатуры Собянина на предстоящих в сентябре выборах мэра столицы очевидна, добавил он.

Песков обратил внимание журналистов на лидирующую роль Москвы, назвав ее одним из передовых и системообразующих регионов.

Также Песков ответил на вопрос об участии Путина в президентских выборах 2024 года. Он подчеркнул, что глава государства своевременно объявит о принятом решении.

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    Алан Босиков
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