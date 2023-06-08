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23:13, 8 июня 2023Россия

Россияне заявили о гордости Путиным и бойцами СВО

ВЦИОМ сообщил, что среди современников россияне гордятся президентом Путиным и бойцами СВО
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Krimlin Pool / Globallookpress.com

Россияне среди современников больше всего гордятся президентом Владимиром Путиным и бойцами специальной военной операции (СВО). Об этом сообщается в отчете Всероссийского центра исследования общественного мнения (ВЦИОМ), приуроченного ко Дню России.

Назвать современников, которыми может гордиться страна, смог каждый второй опрошенный (49 процентов), первые строчки занимают глава государства (19 процентов) и военнослужащие, участники СВО (14 процентов). Далее следуют другие политические деятели, спортсмены и ученые.

11 процентов респондентов заявили, что значимым достижением России за последнее десятилетие является присоединение Крыма, 9 процентов также отметили благоустройство городов, развитие инфраструктуры, строительство и ремонт дорог.

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    Марина Совина
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