Россияне заявили о гордости Путиным и бойцами СВО

ВЦИОМ сообщил, что среди современников россияне гордятся президентом Путиным и бойцами СВО

Россияне среди современников больше всего гордятся президентом Владимиром Путиным и бойцами специальной военной операции (СВО). Об этом сообщается в отчете Всероссийского центра исследования общественного мнения (ВЦИОМ), приуроченного ко Дню России.

Назвать современников, которыми может гордиться страна, смог каждый второй опрошенный (49 процентов), первые строчки занимают глава государства (19 процентов) и военнослужащие, участники СВО (14 процентов). Далее следуют другие политические деятели, спортсмены и ученые.

11 процентов респондентов заявили, что значимым достижением России за последнее десятилетие является присоединение Крыма, 9 процентов также отметили благоустройство городов, развитие инфраструктуры, строительство и ремонт дорог.

