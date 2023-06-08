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15:01, 8 июня 2023Из жизни

Пес спас застрявшую в канализации собаку

UPI: в США пес спас застрявшую в ливневой канализации собаку

Кадр: KHOU 11 / YouTube

В штате Техас, США, пес спас собаку, которая застряла в ливневой канализации. Об этом сообщает информационное агентство UPI.

Пес ходил рядом с канализацией, пока не привлек внимание местных жителей. Люди подошли к трубе и увидели, что под землей находится вторая собака. Местные жители вызвали пожарную бригаду на место происшествия.

Пожарным удалось снять тяжелый железный канализационный люк и вытащить животное. Все это время пес, оповестивший людей о произошедшем, не отходил от канализации. Он ждал, пока пожарные спасут собаку, и радостно подошел к ней, когда ее подняли на поверхность. Остается неизвестным, каким образом животное оказалось в ливневой канализации.

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    Алиса Удовик
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