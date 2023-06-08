Пес спас застрявшую в канализации собаку

UPI: в США пес спас застрявшую в ливневой канализации собаку

В штате Техас, США, пес спас собаку, которая застряла в ливневой канализации. Об этом сообщает информационное агентство UPI.

Пес ходил рядом с канализацией, пока не привлек внимание местных жителей. Люди подошли к трубе и увидели, что под землей находится вторая собака. Местные жители вызвали пожарную бригаду на место происшествия.

Пожарным удалось снять тяжелый железный канализационный люк и вытащить животное. Все это время пес, оповестивший людей о произошедшем, не отходил от канализации. Он ждал, пока пожарные спасут собаку, и радостно подошел к ней, когда ее подняли на поверхность. Остается неизвестным, каким образом животное оказалось в ливневой канализации.

Ранее сообщалось, что в Великобритании супругам удалось спастись из пожара благодаря собакам, которые их разбудили. Отмечается, что дом, в котором живут супруги, сгорел во второй раз — в 2007 году он был восстановлен после первого пожара.

