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11:32, 8 июня 2023Путешествия

Названы самые странные просьбы постояльцев отелей

Мясо бизона и омлет без белков оказались в топе самых странных заказов в номера отелей

Фото: Toa Heftiba / Unsplash

Составлен список самых необычных просьб постояльцев отелей. Результатами исследования, проведенного порталом Hotels.com среди 473 отелей мира, поделилось издание Daily Mail.

В топе самых странных заказов в номера отелей оказались мясо бизона, растопленное мороженое, попкорн из моллюсков, омлет без яичных белков, рыба иглобрюх и миска с рисом для собак. Отдельно в исследовании отмечен гость из Южной Кореи, который пришел в отель с сырой рыбой и попросил персонал приготовить ее.

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При этом самым популярным заказом в мировых отелях назван гамбургер, за который проголосовали 40 процентов участников опроса. Этот вариант опередил классический клубный сэндвич, пиццу и чипсы, говорится в исследовании Hotels.com.

Ранее член экипажа раскрыл самые часто задаваемые вопросы пассажиров самолета. По словам сотрудника авиакомпании Air New Zealand Логана Бакли (Logan Buckley), путешественники часто забывают взять с собой ручку в самолет и просят ее у бортпроводников. Кроме того, Бакли заметил, что пассажиры постоянно интересуются тем, где они могут размять ноги.

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    Марина Черняк
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