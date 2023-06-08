Российские военные сбили самолет ВСУ на херсонском направлении

РИА Новости: военные группировки «Днепр» сбили штурмовик ВСУ на херсонском направлении

Российские военные из группировки войск «Днепр» сбили штурмовик Су-25 Вооруженных сил Украины (ВСУ) на херсонском направлении. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.

По его словам, в 12:30 ВСУ пытались нанести авиаудар по подразделениям группировки войск «Днепр» при помощи двух Су-25, которые были на предельно малой высоте. Украинские военные применили неуправляемые авиационные ракеты (НАР) в направлении населенных пунктов Осокоровка — Бабино.

«Боевую задачу авиация противника не выполнила, НАР упали в воду. Один самолет был сбит умелыми и слаженными действиями стрелков-зенитчиков соединения», — подчеркнул собеседник агентства и добавил, что самолет поразили в шести километрах от изначальной позиции. Для этого применили две ракеты переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК) «Верба», уточнил он.

Ранее российские средства ПВО сбили два украинских самолета и два вертолета в зоне специальной военной операции. Сообщалось, что штурмовик Су-25 был поражен в небе над Херсонской областью, а истребитель Су-27 — в районе Андреевки в Донецкой народной республике.