Похититель секс-игрушек объяснил свои действия поиском подарка на день рождения

True Crime Daily: полиция в США задержала серийного похитителя секс-игрушек

Житель американского штата Род-Айленд, который незаконно проникал в чужие дома и похищал секс-игрушки, объяснил полиции свои действия поиском подарка на день рождения. Об этом сообщает True Crime Daily.

Полиция задержала серийного похитителя секс-игрушек, 32-летнего Бенджамина Надровски, который согласно судебным документам, обвиняется в двух случаях проникновения в здание с преступным намерением и двух попытках взлома. В одном из случаев местный житель заметил подозрительного человека, который пытался забраться в его дом через окно ванной комнаты. Подозреваемым оказался Надровски, который скрылся на белом автомобиле Kia.

Позже полицейские обнаружили мужчину, когда он с фонариком осматривал содержимое мусорного контейнера. Американец заявил сотрудникам правоохранительных органов, что пытался купить наркотики, но случайно пришел не в тот дом. Полиция обратила внимание, что недавно в этом же районе произошли похожие инциденты со взломом и попыткой проникновения в чужие дома.

Надровски признался, что 27 мая он залез в другой дом на улице Армстронг и украл секс-игрушку из чьей-то спальни. Еще две игрушки он похитил из дома на улице Фарнес. Позже он попытался присвоить косметический набор из дома на Уотерман-Эвенью, но его поймали, и он выронил добычу.

Задержанный заявил, что украл секс-игрушки только ради того, чтобы преподнести их в качестве подарка на день рождения. Он внес за себя залог и должен явиться в суд в сентябре.

Ранее сообщалось, что жительница Эдинбурга, Великобритания, рассказала о том, как новый знакомый из TInder похитил ее коллекцию секс-игрушек после ночи любви, из-за чего ей пришлось уехать из страны. Британка полагает, что похититель мог поступить аналогичным образом с другими женщинами.

