Местные жители описали ситуацию в Шебекино

Житель Шебекино рассказал., что из-за обстрелов в городе постоянно работают пожарные

В городе Шебекино Белгородской области, который регулярно попадает под обстрелы со стороны Украины, постоянно работают пожарные. Обстановку в населенном пункте описали местные жители, их цитирует РИА Новости.

«Страшно…, хозяйство, собаки, огород, все здесь. Детей проводили, сами пока тут. Бьют, наверное, с Волчанска», — рассказала россиянка.

Другой местный житель сообщил, что из-за атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) у него сгорела почти вся квартира. По его словам, в городе военные раздают воду, консервы и хлеб.

Ранее губернатор Вячеслав Гладков заявил, что ВСУ обстреляли Шебекино во время его поездки в город. Власти продолжают общаться с местными, которые отказываются временно переселиться в безопасные районы региона, чтобы уговорить их сделать это, добавил Гладков.

В Шебекинском городском округе сложилась сложная обстановка из-за регулярных обстрелов. Так, за 6 июня по округу выпустили 460 единиц различных боеприпасов.