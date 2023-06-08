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16:28, 9 июня 2023Наука и техника

Раскрыт ключевой фактор старения кожи

Nature Aging: белок интерлейкин-17 оказался ключевым фактором старения кожи

Фото: Frank Hoermann / Globallookpress.com

Испанские ученые Института исследований в области биомедицины в Барселоне в сотрудничестве с Национальным центром геномного анализа (CNAG) обнаружили, что белок интерлейкин-17 (IL-17) играет центральную роль в старении кожи. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Nature Aging.

Старение кожи сопровождается возрастными структурными и функциональными изменениями, которые постепенно приводят к ухудшению ее свойств и хрупкости. Старая кожа имеет пониженную способность к регенерации, плохо заживляет раны и хуже выполняет барьерную функцию. В новой работе исследователи показали, что некоторые иммунные клетки кожи экспрессируют высокие уровни провоспалительного цитокина (сигнальной иммунной молекулы) IL-17.

С возрастом количество определенных иммунных клеток в коже значительно увеличивается. К ним относятся гамма/дельта Т-лимфоциты, которые формируют собой первую волну адаптивного иммунитета против патогенов, и CD4+ Т-лимфоцитов, регулирующих работу других иммунных клеток. Эти же клетки начинают вырабатывать очень высокие уровни IL-17, вызывая хроническое воспаление кожи.

Предыдущие исследования показали, что IL-17 связан с некоторыми аутоиммунными кожными заболеваниями, такими как псориаз. Ученые проследили за реакцией различных аспектов на блокирование активности IL-17, включая рост волосяных фолликулов, трансэпидермальную потерю воды, заживление ран и присутствие генетических маркеров старения. Эти четыре параметра продемонстрировали улучшенные показатели после блокирования цитокина, то есть старение кожи значительно замедлилось.

Будущая работа исследователей будет сосредоточена на выяснении процессов старения, связанных с воспалительными состояниями кожи, и на том, как они связаны с IL-17.

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    Александр Еникеев
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