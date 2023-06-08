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17:30, 8 июня 2023Россия

В России дети убежали со двора за секунды до падения дерева и попали на видео

В Ярославле дети убежали со двора за секунды до падения на него дерева и попали на видео

В Ярославле во время бури дети убежали со двора за секунды до падения сломанного дерева. Видеозапись происшествия, изначально размещенного в сообществе «Подслушано в Ярославле» во «ВКонтакте», опубликовал сайт 76.RU.

На снятых камерой видеонаблюдения кадрах видно сидящих на лавке детей. В это время налетевший порыв ветра валит на землю стоявшую у входа в подъезд металлическую урну, после чего она катится через двор.

Собрав свои вещи и подумав над тем, в какую сторону двигаться, мальчики убегают. Через несколько секунд на то место, где только что находились дети, падает огромное дерево.

Ранее в Саратове пятерых человек придавило упавшим деревом. Двоих пострадавших спасти не удалось.

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    Алан Босиков
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