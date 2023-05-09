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19:14, 9 мая 2023Силовые структуры

Из-за гибели ребенка и женщины при падении дерева в Саратове возбудили дело

В Саратове возбудили уголовное дело после гибели женщины и ребенка из-за падения дерева

Кадр: группа Следственного комитета Российской Федерации во «Вконтакте»

В Саратове следователи возбудили уголовное дело после гибели женщины и ребенка из-за падения дерева в парке, сообщается на сайте СУ СК РФ по региону.

Там уточнили, что днем 9 мая в городском парке культуры и отдыха имени Максима Горького упало дерево. В результате пострадали пять человек, двое из них погибли на месте, в том числе 9-летняя девочка.

Дело возбуждено по части 3 статьи 238 УК РФ по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть двух лиц.

О трагедии стало известно ранее. Погибшей женщине было 70 лет. Глава города Лада Мокроусова пообещала проверить содержание арендатором зеленых насаждений.

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Антон Похиляк
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