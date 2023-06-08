Женщины назвали свои главные мечты

Женщины на Reddit назвали среди своих самых заветных желаний удобные карманы одежды

Пользовательницы форума Reddit рассказали о своих самых заветных желаниях. Главные мечты они назвали в разделе AskReddit.

Много лайков собрали комментарии, в которых женщины мечтают об удобных карманах — известно, что часто при пошиве функциональностью карманов в женской одежде жертвуют из эстетических соображений.

Карманы. Лазанья. Две недели отпуска blackday44· пользовательница Reddit

Многие женщины признались, что мечтают о более легких менструациях.

Безболезненные месячные -seeking-advice- пользовательница Reddit

И никакого предменструального синдрома sunkistandsudafed3 пользовательница Reddit

Немало пользовательниц указали, что мечтают испытать чувство полной безопасности на улице.

Лучше [певицы] Кортни Барнетт не скажешь: «Я хочу ходить по парку в темноте. Мужчины боятся, что женщины их высмеют. Я хочу ходить по парку в темноте. А женщины боятся, что мужчины на них нападут»

Jelly-Unhappy пользовательница Reddit

Ранее пользователи форума Reddit признались, какие черты партнерш считают сексуальными, хотя они и вызывают комплексы у самих женщин. Многие назвали женскую грудь с особенностями, которые смущают женщин, привлекательной — мужчины находят таковой, например, асимметрию.