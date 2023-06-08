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22:11, 8 июня 2023Из жизни

Женщины назвали свои главные мечты

Женщины на Reddit назвали среди своих самых заветных желаний удобные карманы одежды

Фото: Mikail McVerry / Unsplash

Пользовательницы форума Reddit рассказали о своих самых заветных желаниях. Главные мечты они назвали в разделе AskReddit.

Много лайков собрали комментарии, в которых женщины мечтают об удобных карманах — известно, что часто при пошиве функциональностью карманов в женской одежде жертвуют из эстетических соображений.

Карманы. Лазанья. Две недели отпуска

blackday44·пользовательница Reddit

Многие женщины признались, что мечтают о более легких менструациях.

Безболезненные месячные

-seeking-advice-пользовательница Reddit

И никакого предменструального синдрома

sunkistandsudafed3пользовательница Reddit
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Немало пользовательниц указали, что мечтают испытать чувство полной безопасности на улице.

Лучше [певицы] Кортни Барнетт не скажешь: «Я хочу ходить по парку в темноте. Мужчины боятся, что женщины их высмеют. Я хочу ходить по парку в темноте. А женщины боятся, что мужчины на них нападут»

Jelly-Unhappyпользовательница Reddit

Ранее пользователи форума Reddit признались, какие черты партнерш считают сексуальными, хотя они и вызывают комплексы у самих женщин. Многие назвали женскую грудь с особенностями, которые смущают женщин, привлекательной — мужчины находят таковой, например, асимметрию.

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    Александра Лисица
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