Среда обитания
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20:11, 8 июня 2023Среда обитания

Назван неожиданный путь попадания микропластика в организм

Микропластик может попасть в организм человека через чайные пакетики

Фото: Jill Gralow / Reuters

Микропластик может попасть в организм человека через пакетики, в которых заваривают чай. Про такой неожиданный путь в разговоре с «Радио 1» рассказал доктор медицинских наук Дмитрий Еделев.

Специалист назвал микропластик одной из главных экологических проблем современности. К подобным вещам он отнес остатки всей пластиковой посуды, резиновых изделий, шин, колес. Еделев отметил, что в последнее время россияне стали чаще заваривать чай в пластиковых пакетиках. В процессе их производства образуется облако микропластиковой пыли, которая в итоге попадает в организм вместе с чаем.

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«Американцы выяснили, что в районах с максимальными загрязнениями в организме может накопиться за год до 250 граммов микропластика. Когда вы выбираете пластиковую посуду, берите только ту, что сделана из пищевых пластмасс, со специальной маркировкой. Если человек пользуетсят изделиями из непищевой пластмассы, то из них выделяются мутагенные, токсические вещества», — рекомендовал Еделев.

Ранее государственное объединение научных и прикладных исследований Австралии CSIRO сообщило, что микро- и нанопластик обнаруживается в продуктах питания по всему миру. Одним важным путем проникновения загрязнителей в сельскохозяйственную систему посчитали твердые биологические вещества, образующиеся в результате очистки сточных вод.

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    Нина Ташевская
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