Россиянина осудили на пять лет за перевод тысячи долларов участнику ИГ

В Ростове-на-Дону мужчине дали пять с половиной лет за перевод тысячи долларов члену ИГ

Южный военный окружной суд в Ростове-на-Дону приговорил к пяти с половиной годам колонии россиянина Абдурахмана Абдурахманова. Об этом «Ленте.ру» сообщили в суде.

По данным следствия, 4 декабря 2015 года мужчина, находясь в Дагестане, перевел тысячу долларов участнику запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ).

Спустя время его задержали и возбудили дело о финансировании терроризма.

Ранее сообщалось, что в Ростове-на-Дону осудили на 22 года мужчину, давшего присягу лидеру ИГ в интернете.