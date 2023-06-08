Силовые структуры
Россиянина осудили на пять лет за перевод тысячи долларов участнику ИГ
В Ростове-на-Дону мужчине дали пять с половиной лет за перевод тысячи долларов члену ИГ
Южный военный окружной суд в Ростове-на-Дону приговорил к пяти с половиной годам колонии россиянина Абдурахмана Абдурахманова. Об этом «Ленте.ру» сообщили в суде.
По данным следствия, 4 декабря 2015 года мужчина, находясь в Дагестане, перевел тысячу долларов участнику запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ).
Спустя время его задержали и возбудили дело о финансировании терроризма.
Ранее сообщалось, что в Ростове-на-Дону осудили на 22 года мужчину, давшего присягу лидеру ИГ в интернете.