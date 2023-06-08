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17:14, 8 июня 2023Мир

Национальную гвардию США отправили на границу с Мексикой

14 штатов США направили подразделения Национальной гвардии на границу с Мексикой

Фото: Jose Luis Gonzalez / Reuters

14 штатов отправили подразделения Национальной гвардии США на границу с Мексикой после соответствующей просьбы губернатора Техаса Грега Эбботта, сообщил The Guardian.

Штат Техас, по словам политика, уже потратил 4,5 миллиарда долларов на обеспечение безопасности и нуждается в помощи.

Одним из первых на просьбу откликнулся губернатор Флориды и кандидат в президенты от Республиканской партии Рон ДеСантис. Из его штата на границу прибыла наибольшая помощь: 1100 человек, из которых 500 — военнослужащие Национальной гвардии.

Также подкрепление в Техас прибудет из Арканзаса, Южной Дакоты, Теннесси, Вирджинии и других штатов. Губернаторы этих штатов обвиняют в миграционном кризисе нынешнего президента США Джо Байдена.

При этом сторонники миграции считают, что акция по отправке военнослужащих на границу нарушает права приезжих. Например, директор программы для беженцев и мигрантов «Защитники прав человека» Ханна Сэндисон заявила, что ДеСантис и Эбботт используют «инструменты запугивания и подвергают риску жизни мигрантов, чтобы заработать политические очки».

В начале мая конгрессвумен Марджори Тейлор Грин призвала американских военных остановить вторжение мигрантов, которые едут в страну из Мексики.

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    Александр Слабиев
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