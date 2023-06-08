В Запорожской области сообщили об обстреле Токмака со стороны ВСУ

Рогов сообщил об обстреле Токмака Запорожской области со стороны ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли город Токмак в Запорожской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Местные жители рассказали, что слышали большое количество взрывов. По предварительным данным, массированный удар по Токмаку наносится из РСЗО HIMARS, заявил Рогов.

Он отметил, что Токмак является одной из ключевых точек обороны на запорожском направлении, в последние дни город несколько раз обстреливался со стороны украинских войск, обошлось без жертв.

5 июня глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил о возобновлении активных боевых действий на запорожском направлении. Он уточнил, что активные боевые действия идут в районе Времевского выступа.