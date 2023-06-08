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21:39, 8 июня 2023Мир

В ООН прокомментировали наличие нацистской символики в рядах ВСУ

В ООН выступили против нацистов и нацистской символики после публикации NYT о ВСУ

Фото: Globallookpress.com

ООН выступает против нацистов и нацистской символики, об этом заявил официальный представитель генерального секретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик, его слова приводит РИА Новости.

Таким образом он прокомментировал публикацию газеты The New York Times (NYT) о том, что подобные символы замечены в рядах военных Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Дюжаррик отметил, что не может проверить подлинность подобных сообщений СМИ, однако ООН выступает с принципиальной позицией против нацистов и нацистских символов.

Ранее газета The New York Times (NYT) писала, что Киев может лишиться военной поддержки Запада из-за использования нацистской символики Вооруженными силами Украины. Исследователь ультраправых движений Майкл Колборн отметил, что украинские власти не задумываются о последствиях и не учитывают того, как эти символы воспринимаются за пределами страны.

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    Марина Совина
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