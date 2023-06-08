Цель Парижского климатического соглашения поставили под сомнение

Earth System Science Data: зафиксированы рекордные темпы потепления климата

Ученые из Университета Лидса зафиксировали рекордные темпы климатического потепления — более 0,2 градуса с 2013 по 2022 год. Выводы исследования опубликованы в журнале Earth System Science Data.

Обзор, который провели 50 ведущих мировых специалистов, показывает, что темпы и масштаб климатических действий недостаточны для сокращения рисков, связанных с глобальным потеплением. За прошедшее десятилетие среднегодовые выбросы углекислого газа (CO2) достигли беспрецедентно высокого уровня в 54 миллиарда тонн или его эквивалента в других газах — около 1,7 тысячи тонн ежесекундно. Кроме того, наблюдался стремительный рост температуры на суше начиная с 2000 года. Она повысилась за последние десять лет более чем на полградуса Цельсия (на 1,72 градуса выше доиндустриальной эпохи) по сравнению с первым десятилетием тысячелетия (1,22 градуса Цельсия).

Полученные результаты ставят под сомнение цель Парижского соглашения 2015 года, которое предполагало ограничение в пределах 1,5 градуса Цельсия к 2100 году. Согласно новым данным, углеродный бюджет (количество парниковых газов, которые человечество может выделять, не превышая установленного предела) будет исчерпан всего за несколько лет.

Для некоторого увеличения вероятности сохранить температуру ниже порога в 1,5 градуса Цельсия выбросы углекислого газа, метана и других веществ, образующихся за счет сжигания ископаемого топлива, не должны превышать 250 миллиардов тонн. Это потребует сокращения выбросов CO2 по крайней мере на 40 процентов к 2030 году и полной ликвидации к середине столетия.

По мнению экспертов, наиболее продолжительные и интенсивные волны жары в ближайшие десятилетия будут представлять угрозу для жизни на территории Южной и Юго-Восточной Азии, а также в районах Африки и Латинской Америки, расположенных вдоль экватора.