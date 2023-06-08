Американского актера задержали за участие в штурме Капитолия

Американского актера Джея Джонстона задержали по обвинению в участии в штурме Капитолия

Голливудского актера Джея Джонстона задержали по обвинению в участии штурма Капитолия. Об этом сообщает американское издание The Hollywood Reporter.

В статье указано, что звезде вменяют участие в массовых беспорядках, проникновение на территорию с ограниченным доступом и нарушение порядка. В роли обвинителя выступил Минюст.

По данным ФБР, Джонстона опознали на фото, сделанных во время штурма в 2021 году. Также в распоряжении следователей оказалась переписка актера, в которой тот подтвердил свое пребывание на место инцидента.

Ранее сообщалось, что гражданина США Питера Шварца, участвовавшего в штурме Капитолия в 2021 году, приговорили к 14 годам тюрьмы. Подчеркивалось, что это самый большой срок по этому делу на данный момент.

6 января 2021 года сторонники Дональда Трампа, проигравшего президентские выборы, взяли штурмом здание Капитолия в Вашингтоне, парализовав на несколько часов работу Конгресса. В результате беспорядков погибли участница протеста и полицейский, еще три человека скончались от причин, не связанных с насилием.