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08:59, 8 июня 2023Мир

Американского актера задержали за участие в штурме Капитолия

Американского актера Джея Джонстона задержали по обвинению в участии в штурме Капитолия

Фото: Aaron Schwartz / XinHua / Global Look Press

Голливудского актера Джея Джонстона задержали по обвинению в участии штурма Капитолия. Об этом сообщает американское издание The Hollywood Reporter.

В статье указано, что звезде вменяют участие в массовых беспорядках, проникновение на территорию с ограниченным доступом и нарушение порядка. В роли обвинителя выступил Минюст.

По данным ФБР, Джонстона опознали на фото, сделанных во время штурма в 2021 году. Также в распоряжении следователей оказалась переписка актера, в которой тот подтвердил свое пребывание на место инцидента.

Ранее сообщалось, что гражданина США Питера Шварца, участвовавшего в штурме Капитолия в 2021 году, приговорили к 14 годам тюрьмы. Подчеркивалось, что это самый большой срок по этому делу на данный момент.

6 января 2021 года сторонники Дональда Трампа, проигравшего президентские выборы, взяли штурмом здание Капитолия в Вашингтоне, парализовав на несколько часов работу Конгресса. В результате беспорядков погибли участница протеста и полицейский, еще три человека скончались от причин, не связанных с насилием.

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    Марина Совина
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