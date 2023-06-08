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15:43, 8 июня 2023Забота о себе

Россиянок предупредили о бессимптомно протекающем венерическом заболевании

Гинеколог Елена Близнюк: хламидиоз может бессимптомно протекать у 65 процентов женщин

Фото: Jessie Shaw / Unsplash

Некоторые венерические заболевания могут бессимптомно протекать у более чем половины женщин, рассказала акушер-гинеколог Елена Близнюк. О коварных болезнях она предупредила в беседе с NEWS.ru.

По ее словам, хламидиоз сейчас выходит на первое место по количеству выявленных среди россиянок случаев венерических заболеваний. «Недуг сам по себе не тяжелый. Главная опасность — часто бессимптомное течение у 65 процентов женщин, причем часто его обнаруживают только во время беременности, и у 45 процентов мужчин», — предупредила она. Врач добавила, что без симптомов лечение не начинают вовремя, болезнь прогрессирует и через пару лет может дать серьезные осложнения.

Близнюк объяснила, что вовремя не вылеченный хламидиоз может привести к поражению цервикального канала шейки матки, где могут развиться спаечные процессы. «Инфекция может также вызвать воспаление маточных труб. Все это ведет к непроходимости маточных труб и бесплодию или внематочной беременности», — заключила врач.

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Ранее врач-акушер-гинеколог развеяла популярные мифы о венерических заболеваниях. По ее словам, инфекции, передающиеся половым путем, не всегда сопровождаются неприятными симптомами, а заразиться ими можно не только во время полового контакта.

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    Александра Лисица
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