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12:40, 8 июня 2023Мир

Перспективы затягивания российско-украинского конфликта оценили

Политолог Леви допустил затягивание украинского конфликта

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Запад может продолжать поддержку Украины с помощью поставок различных вооружений фактически бесконечно, поскольку наладить производственные мощности не так сложно. Однако европейское общество может устать от слишком продолжительного конфликта, заявил в разговоре с «Лентой.ру» политолог Дмитрий Леви.

«Произвести новую технику для передачи Украине быстро нельзя, а вот запланировать и начать производить в необходимых объемах можно. У Запада есть значительные оборонные бюджеты, их можно увеличить и производить еще больше. Для экономически успешных государств это не проблема», — сказал Леви.

Вместе с тем, по его словам, ресурсы для мобилизации экономики у России значительно выше, общество в большей степени готово поддерживать затяжной конфликт, в отличие от европейцев, которые более обеспокоены вопросами внутренней жизни, чем внешней.

«Пожалуй, время играет на стороне России. Для Европы же Украина становится вопросом усталости. Другое дело, что время здесь — понятие растяжимое, сил и терпения может хватить и на пять, и на десять лет при желании. Мы знаем много примеров вялотекущих войн», — отметил собеседник «Ленты.ру».

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что странам Запада придется еще долго помогать Украине. Он также добавил, что Украина сможет войти в Европейский союз (ЕС), когда будет соответствовать критериям приема.

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