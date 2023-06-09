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09:49, 9 июня 2023Бывший СССР

Российская артиллерия ударила по позициям ВСУ на границе с Белгородской областью

РИА Новости: гаубицы «Мста» уничтожили опорный пункт ВСУ у границы с Белгородской областью
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Иван Родионов / РИА Новости

Российская артиллерия нанесла мощный удар по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) на границе с Белгородской областью. Об этом сообщает РИА Новости.

Сообщается, что российские военнослужащие вели разведку позиций противника с помощью беспилотников. Расчеты гаубиц «Мста-Б» (2А65) одного из российских подразделений уничтожили обнаруженный опорный пункт украинских силовиков, поразив живую силу.

«Работаем на рубеже Белгородской области в сторону Харьковской области по взводным опорным пунктам националистов», — заявил командир батареи.

Также стало известно об уничтожении еще одной цели — оператора беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Ранее российский офицер рассказал, что в ходе контрбатарейной борьбы на авдеевском направлении была уничтожена украинская самоходная артиллерийская установка. Контрбатарейная борьба осуществлялась между Орловкой и Уманским западнее Авдеевки.

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    Алевтина Запольская
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