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20:00, 9 июня 2023Среда обитания

Раскрыта неожиданная польза борщевика для дачников

Эксперт Коврижных назвала настойку из борщевика эффективным методом подкормки растений

Фото: Кристина Кормилицына / Коммерсантъ

Настойка из борщевика способна стать эффективным методом подкормки любых видов растений. Неожиданную пользу от сорняка для дачников раскрыла агроном, ландшафтный дизайнер Анастасия Коврижных в беседе с изданием «Белновости».

Эксперт настоятельно рекомендовала использовать для настойки исключительно молодые побеги, так как зрелые могут быть опасны для организма и поэтому от них следует держаться подальше либо удалять с соблюдением мер безопасности. Для приготовления настойки она посоветовала взять 10-литровую емкость, например ведро. Пятую часть емкости необходимо заполнить зеленью борщевика, а затем залить ее водой. Далее нужно подождать 7-10 дней, чтобы средство забродило, и только после этого его можно использовать для любых посадок. Полив растений такой настойкой, уточнила Коврижных, осуществляется прямо под корень растения, дополнительно разбавлять ее водой не требуется.

Ранее Анастасия Коврижных рассказала, что бороться со слизнями на дачном участке можно с помощью горчицы. Специалист уточнила, что у слизней достаточно деликатная кожа, поэтому их могут отпугнуть дорожки, посыпанные горчицей или перцем.

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    Полина Кислицына
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