Европейский бизнес увидел новые возможности в России

Ассоциация европейского бизнеса: компании видят новые возможности в России

Большинство европейских компаний, опрошенных Ассоциацией европейского бизнеса (АЕБ), даже с учетом санкций и экономической неопределенности видят перспективы для своего развития в России. Об этом сообщается со ссылкой на онлайн-интервью, в которых весной 2023 года приняли участие топ-менеджеры 93 компаний, работающих в стране.

Согласно данным АЕБ, риск закрытия своего бизнеса в России в течение ближайшего года оценивают как низкий 58 процентов опрошенных, в то время как высоким его видят только 13 процентов.

Также большая часть участников исследования (76 процентов) рассказали и о новых возможностях для развития в России. В первую очередь их надежды связаны с ростом доли на рынке, снижением конкуренции, возможностью занять новые товарные ниши и выйти на новые сегменты потребителей.

По результатам исследования выяснилось, что у иностранных компаний в России ухудшилось восприятие взаимодействия с покупателями, подрядчиками и партнерами в цепочке поставок, но зарубежные бизнесмены «продолжают оценивать взаимодействие с ними в целом позитивно».

АЕБ — независимая некоммерческая организация, объединяющая более 500 компаний (как крупных международных корпораций, так и предприятий малого и среднего бизнеса), работающих в России. Больше всего компаний, чьи руководители участвовали в опросе, представляли Германию — 26 процентов.

Ранее стало известно, что большинство иностранных компаний, заявивших об уходе, остались на российском рынке. Сообщившие об этом авторы The Washington Post связали такое положение дел с тем, что компании сильно зависят от местного бизнеса, а финансовый убыток от ухода, по всей видимости, «перевесит возможный ущерб для бренда» при сохранении своего места. Помимо этого, ситуация позволила некоторым захватить существенную долю рынка при уходе конкурентов.