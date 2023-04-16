The Washington Post: большая часть западных компаний осталась в России

Большая часть иностранных компаний осталась в России после заявлений об уходе с рынка, пишет The Washington Post (WP) со ссылкой на некоторые исследовательские команды.

Так, по подсчетам Киевской школы экономики, наблюдающей за состоянием около трех тысяч иностранных компаний в России, только 211 зарубежных организаций покинули страну (семь процентов). В свою очередь, 468 из них объявили о планах по уходу, но реальных действий пока не предприняли.

Другая группа специалистов из Университета Санкт-Галлена в Швейцарии пришла к выводу, что девять процентов западных компаний покинули РФ. В то же время в Йельской школе менеджмента считают, что 1022 из 1600 рассмотренных организаций прекращают свою работу.

По словам авторов статьи, оставшиеся иностранные компании сильно зависят от местного бизнеса, а финансовый убыток от ухода, по всей видимости, «перевесит возможный ущерб для бренда» при сохранении своего места.

Ситуация позволила захватить существенную долю рынка для ряда компаний при уходе конкурентов. Некоторые организации заявляли о продаже бизнеса или сокращении объемов поставок, но все еще находятся на своем привычном уровне предложений. Подобные решения со стороны брендов «позволяют россиянам сохранять тот же уровень комфорта и то же качество жизни», к которому они привыкли до ввода санкций, отметили в WP.

Ранее журналисты подсчитали размер убытков, которые понесли зарубежные компании, остановившие бизнес в России из-за специальной военной операции. Эксперты считают, что они могли потерять в общей сложности до двух миллиардов долларов.