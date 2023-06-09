Названа цена на премиальный китайский седан для россиян

Стоимость седана китайской компании Chery Arrizo 8 в России начнется от 3,39 млн рублей

Китайская автомобилестроительная компания Chery озвучила российские цены на премиальный седан Arrizo 8. Продажи автомобилей стартуют в июне 2023 года. Arizo 8 будет доступна в комплектациях Prestige, Ultimate и Ultimate SE. Стоимость машин составит 3 399 000 рублей, 3 499 900 рублей и 3 549 900 рублей соответственно. Об этом сообщает Autonews со ссылкой на релиз компании.

Автомобиль оснащен 1,6-литровым турбодвигателем мощностью 186 лошадиных сил и крутящим моментом в 275 ньютон-метрах. Характеристики мотора соответствуют шестицилиндровым атмосферным двигателям объемом три литра, отметил производитель. Максимальная скорость автомобиля — 205 километров в час. Разогнаться до 100 километров в час машина может за 8,9 секунды. Расход топлива в смешанном режиме не превышает 6,2 литра на 100 километров, в городском — 8,5 литров, а в загородном — 5 литров. Состав комплектаций и перечень дополнительного оборудования в компании пообещали озвучить ближе к началу продаж.

Отмечается, что в России Arrizo 8 имеет шанс заменить Toyota Camry или Kia K5. Однако китайский автомобиль имеет несколько меньшие габариты, чем у Toyota и Kia — 4757 миллиметров в длину, 1832 миллиметра в ширину и 1469 миллиметров в высоту. Колесная база составляет 2770 миллиметров.

Ранее стало известно, что бренд Chery запланировал локализовать производство в России. Отмечалось, что компания рассматривает как вариант запуска собственного производства автомобилей или возможность открытия завода на условиях партнерства.