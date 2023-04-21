Китайский автомобильный бренд решил локализовать производство в России

Китайский производитель Chery решил запустить производство автомобилей в России

Китайский автомобильный бренд Chery решил локализовать производство в России. Об этом со ссылкой на пресс-службу компании сообщает ТАСС.

Компания рассматривает различные варианты ведения бизнеса в стране: запуск собственного производства автомобилей или открытие завода на условиях партнерства. Вопросы локализации производства тесно связаны со стратегическим развитием бренда, подчеркнул президент Chery International Чжан Гуйбин.

В ближайшее время компания представит в России автомобили с гибридной силовой установкой и электромобили. Так, например, до конца года на рынке появятся гибридные кроссоверы Tiggo 8 Pro e+ и Tiggo 7 Pro, а также бензоэлектрический седан Arrizo 8.

В начале апреля стало известно, что выпуск китайских автомобилей Chery может начаться на заводе Volkswagen. Производство могут запустить после продажи активов немецкого концерна в России. Кроме того, Chery недавно сняла 4433 квадратных метра в московском бизнес-центре «Метрополис».

Автомобили Chery уже собирались в России с 2006 года на калининградском заводе «Автотор», однако в марте 2008-го производство решили прекратить. В январе 2023-го предприятие вернулось к работе с китайскими производителями. На этот раз «Автотор» приступил к крупноузловой сборке седанов Kaiyi E5 (бренд также принадлежит Chery). До конца 2023-го предприятие рассчитывает выпустить до 100 тысяч автомобилей.

Со второго квартала 2022-го россияне начали пересаживаться на автомобили российских и китайских марок. Совокупная доля продаж китайских автомобилей к концу 2022 года выросла с 33 до 56 процентов, при этом различные модели от Chery Group вошли в тройку лидеров продаж наряду с GWM Group и Geely. Суммарно на их долю пришлось около 90 процентов продаж.