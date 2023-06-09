Минобороны КНР: Россия примет участие в китайских учениях «Север. Взаимодействие — 2023»

Россия примет участие в китайских учениях «Север. Взаимодействие — 2023». Договоренность была достигнута в ходе телефонных переговоров главы Генштаба Вооруженных сил (ВС) России Валерия Герасимова с начальником Объединенного штаба Центрального военного совета Лю Чжэньли. Сообщение об этом опубликовано на официальном сайте Министерства обороны КНР.

Москва и Пекин обсудили углубление сотрудничества между двумя странами, а также подтвердили, что Россия будет приглашена для участия в учениях.

Ранее о переговорах представителей военных ведомств сообщало Минобороны России. Отмечается, что Герасимов понадеялся на дальнейшее расширение военного сотрудничества между странами. Он также указал, что совместные учения российских и китайских военных «должны оставаться важным направлением дальнейшей деятельности» и пригласил Чжэньли посетить Россию «в удобное для него время».