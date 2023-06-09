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12:13, 9 июня 2023Экономика

В столице Белоруссии признали рекордную нехватку работников

Мингорисполком: нехватка работников в Минске достигла рекордных 30,9 тысячи человек

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В начале июня количество вакансий в Минске выросло до 30,9 тысячи человек, что на 2,6 тысячи больше, чем в апреле. Дефицит работников стал рекордным в истории столицы Белоруссии, свидетельствуют данные Мингорисполкома.

Нехватка работников растет с каждым месяцем. Еще в марте работодатели нуждались в 26,8 тысячи работников. Хуже всего дела обстоят с вакансиями для медиков. На 1 июня Минску не хватает 2080 медицинских сестер и 1733 врачей-специалистов, на 1 мая эти цифры составляли 1853 и 1564 соответственно.

Далее по востребованности идут повара (875 вакансий), инженеры (744), водители (688), слесари механосборочных работ (571), электромонтеры (545) и слесари-ремонтники (492).

Ранее о проблеме дефицита кадров, с которой на фоне снижения безработицы столкнулась российская экономика, рассказал помощник президента России Максим Орешкин. По его словам, кадровый голод затронул многие отрасли экономики.

Ранее опрос Института экономической политики (ИЭП) имени Егора Гайдара показал, что в апреле с недостатком рабочих столкнулись 35 процентов российских промышленных предприятий, что стало рекордом с 1996 года. Еще в 2022 году на проблему жаловались только 22 процента промпредприятий.

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    Платон Щукин
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