Московская «Единая Россия» поддержала выдвижение Собянина на выборы мэра

Московская «Единая Россия» единогласно поддержала выдвижение Собянина на выборы мэра

Секретари первичных отделений «Единой России» единогласно поддержали выдвижение действующего столичного градоначальника Сергея Собянина кандидатом на пост мэра Москвы. Резолюцию встречи в ходе конференции московского отделения партии зачитал его секретарь Петр Толстой. Об этом в пятницу, 9 июня, сообщает ТАСС.

«Мы высоко оцениваем вклад мэра Москвы Сергея Собянина в развитие столицы России, его несомненный авторитет у москвичей и руководства нашего государства и поддерживаем кандидатуру Сергея Собянина на выдвижение 28-й московской конференцией кандидатом на должность мэра Москвы», — сказал Толстой.

Ранее Мосгордума официально назначила выборы мэра Москвы на 10 сентября 2023 года.

Голосование на выборах мэра столицы будет проходить в три дня, с 8 по 10 сентября, избирательная кампания началась 7 июня. Выборы будут проводиться как в стандартном формате на избирательных участках с бумажными бюллетенями, так и в виде дистанционного электронного голосования.