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18:08, 9 июня 2023Россия

Московская «Единая Россия» поддержала выдвижение Собянина на выборы мэра

Московская «Единая Россия» единогласно поддержала выдвижение Собянина на выборы мэра

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Секретари первичных отделений «Единой России» единогласно поддержали выдвижение действующего столичного градоначальника Сергея Собянина кандидатом на пост мэра Москвы. Резолюцию встречи в ходе конференции московского отделения партии зачитал его секретарь Петр Толстой. Об этом в пятницу, 9 июня, сообщает ТАСС.

«Мы высоко оцениваем вклад мэра Москвы Сергея Собянина в развитие столицы России, его несомненный авторитет у москвичей и руководства нашего государства и поддерживаем кандидатуру Сергея Собянина на выдвижение 28-й московской конференцией кандидатом на должность мэра Москвы», — сказал Толстой.

Ранее Мосгордума официально назначила выборы мэра Москвы на 10 сентября 2023 года.

Голосование на выборах мэра столицы будет проходить в три дня, с 8 по 10 сентября, избирательная кампания началась 7 июня. Выборы будут проводиться как в стандартном формате на избирательных участках с бумажными бюллетенями, так и в виде дистанционного электронного голосования.

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    Алина Гончарова
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